Ndéné NDIAYE : «La politique d’emploi du gouvernement a complètement échoué »

L’opposition n’est pas la seule à critiquer la politique d’emploi du gouvernement. Le PCA d’Air Sénégal Sa et allié de la coalition présidentielle s’y est aussi mis. En effet, l’ancien Premier ministre qu’aucune des structures qui favorisent l’emploi des jeunes n’a su apporter une réponse aux nombreuses difficultés qui se caractérisent par des départs clandestins en Europe (Barça ou Barsakh).



« La politique d’emploi du gouvernement a complètement échoué. Les structures mises en place n’ont donné aucun résultat. Pourtant celles-ci pouvaient absorber la masse de jeunes qui vivent dans le désarroi et qui, pour leur désir de réussir dans la vie, prennent le désert ou des bateaux pour chercher des lendemains meilleurs dans d’autres pays. La politique d’emploi qu’on devait mener pour les jeunes pour qu’ils puissent avoir du travail n’a pas été faite. C’est ce qui explique qu’ils tentent l’aventure », déclare- Souleymane Ndéné NDIAYE, dans les colonnes de l’AS quotidien.







Pour preuve de programme qui ne marche pas, Souleymane Ndéné NDIAYE donne l’exemple du PRODAC qui jusqu’à présent n’a donné les effets escomptés. Selon lui, « on n’a pas mis les moyens qu’il faut dans le PRODAC », puisque le programme n’a pas pu atteindre l’autosuffisance alimentaire ni absorber le taux de chômage des jeunes.

Source : https://www.exclusif.net/Ndene-NDIAYE-La-politique...