Ndèye Anta Diouck, lauréate d’un concours de la BM

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Ndèye Anta Diouck a remporté le concours international Blog for développement (Blog4Dev) organisé par la Banque Mondiale pour les jeunes africains entre 18 et 30 ans. Le sujet a porté sur : «Selon vous, quelles sont les solutions pour améliorer les compétences dont auront besoin les jeunes africains pour se préparer à l’économie numérique et aux emplois de demain ?»



La lauréate est licenciée en Sciences économiques à l’Ucad (Faseg) avant de suivre une formation professionnelle à l’Institut de management de Dakar (Iman). Elle consacre le reste de son temps à aider sa maman dans son petit commerce de fruits et divers. Elle a relevé dans son argumentaire, la nécessité pour les autorités étatiques d’intégrer le fait que l’économie numérique est étroitement liée à l’économie de l’éducation. Et que le système éducatif sénégalais a besoin d’être mis à jour.



Pour ce faire, il faudra des infrastructures adéquates et des éducateurs dûment formés. Elle a invité les dirigeants politiques à éviter les investissements non productifs et à prendre en considération l’importance d’investir dans le capital humain. Ndèye Anta Diouck plaide aussi pour la réduction de la théorie et encourage l’adoption du numérique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos