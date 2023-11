C’est Me Cheikh Khoureichi Ba qui donne l’information dans un post. « À l’issue d’un long bras de fer entamé depuis sa libération de prison avec sa direction, Falla Fleur vient de faire l’objet d’un vil licenciement pour ‘’fautes graves et perte de confiance’’. Elle quitte DakarNave la tête haute et la conscience tranquille », a écrit l’avocat sur le réseau social Facebook.



