Ndèye Saly Diop Dieng salue le plaidoyer mené par l’Association des femmes Deggu Ak Liggey (AFDAL)

Lors de la cérémonie de remise de financements à l’Association des femmes Deggu Ak Liggey (AFDAL), Ndèye Saly Diop Dieng, la ministre de la femme de la famille et du genre, a salué l'engagement et la générosité de la ministre déléguée générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, Dr Anta Sarr Diacko pour la cause des femmes.

Lundi 20 Août 2018