Ndèye Saly Diop écartée de la victoire de BBY à Grand-Dakar : Les allégations de Jean Baptiste Diouf mises à la corbeille...

Visiblement touchés par la sortie du maire réélu de la coalition Benno Bokk Yakaar à Grand-Dakar, Ndèye Saly Diop et ses partisans bottent en touche « les affirmations » de Jean Baptiste Diouf. En effet, tenant une conférence de presse hier à Grand-Dakar, le maire de la commune a dénoncé l'absence de Ndèye Saly Diop tout le long de sa campagne électorale.



D'ailleurs, le maire socialiste ira jusqu'à dire que depuis 2019, il n'a pas vu Ndèye Saly Diop Dieng. Ce qui a été formellement démenti au cours du point de presse ce lundi, par les pro-Ndèye Saly qui balaient d'un revers de main toutes ces allégations.



En réalité, diront-ils, en brandissant des preuves (vidéos et scènes de campagne effectuées par Ndèye Saly Diop Dieng), la présidente du mouvement national des femmes de l'Apr s'est bien investie durant cette campagne pour les locales. Mieux, elle a même organisé les femmes autour des calebasses (une initiative de Ndèye Saly Diop Dieng pour regrouper les femmes de Grand-Dakar à maintenir la dynamique politique de BBY), pour effectivement avoir une bonne représentativité au cours de ces élections locales.



Au contraire, les partisans de Ndèye Saly Diop recusent cette posture du maire réelu qui, ne reconnait toujours pas l'apport considérable du ministre de la femme qui est bien écoutée à Grand-Dakar.



Tout en félicitant le maire réélu, Ndèye Saly Diop Dieng et ses partisans ne seraient pas contre un dialogue sincère dans l'intérêt de la commune.

