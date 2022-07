Ndèye Sène, candidate de Aar Sénégal «Nous ne voulons plus de députés regardant Pod et Marichou en plénière» Après le basket, Ndèye Sène entre sur le terrain politique. La native de Saint-Louis a été investie par la coalition Aar Sénégal dont la caravane était dans les localités de Richard-Toll et Saint-Louis. Et la basketteuse a livré ses ambitions.

«Nous allons être des députés modèles au service des populations et non des députés qui passent leur temps à dormir à l’hémicycle ou encore des députés qui regardent Pod et Marichou en pleine plénière. Nous ne voulons plus de ce genre de députés», tonne-t-elle. Mme Sène ajoute : «Je suis une lionne sur le terrain, du sport et une lionne sur le terrain politique. Evitez qu’on vous corrompt avec des 5 000 francs Cfa».



Tête de liste de la coalition Aar Sénégal, Thierno Alassane Sall vante son programme. «Parmi tous les discours, il n’y a que la coalition Aar Sénégal qui pose les problèmes de l’heure pour trouver la solution. Ne commettez pas l’erreur de voter pour des noms. Il faut connaître le profil des candidats car il y a des maires et députés depuis 2014 qui n’ont rien apporté à la population», déplore TAS.



Pour sa part, la caravane de Yaw, avec à sa tête Ousmane Sonko, était dans le département Koungheul. C’est la tête de liste départementale, El Hadji Guèye qui s’est exprimé au nom de ladite coalition.



«Koungheul est fatigué, laissé en rade et la ville est fatiguée du fait qu’on leur impose des leaders qui ont plus de 83 ans. Ça suffit ! Il est temps que la jeunesse s’impose pour sortir cette localité de l’ornière. Car, il n’y a pas d’infrastructures dignes de ce nom pour le département. Pis, il n’y a pas de routes praticables pour la localité, l’engrais est cher, les denrées sont intouchables. Tous ces maux suffisent pour que vous votez la coalition Yewwi», appelle-t-il.

