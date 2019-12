Ndiagne: Un Malien arrêté pour détention et usage de faux billets

Le 27 novembre dernier coïncidant avec le procès du maître coranique Cheikhouna Gueye et ses co- accusés à Louga dans l'affaire de maltraitance d'enfants, un ressortissant malien du nom de Moumouni Ballo a été interpellé au marché hebdomadaire de Ndiagne (arrondissement de Coki), en possession de faux billets de banque qu'il tentait d'écouler dans le marché.



Le mis en cause avait donné un billet de 2000 francs à Moussa Tall pour acheter deux pastèques. Quelques minutes après, le commerçant a constaté la différence du billet de 2000 francs avec les autres trouvés dans son porte-monnaie. C'est ainsi qu'il a vite alerté les gendarmes de Coki qui étaient en patrouille aux alentours du marché hebdomadaire.



Le sieur Moumouni Ballo a été retrouvé vers la sortie de Ndiagne à bord de son véhicule de type « Kangoo » de couleur jaune immatriculé DK5711-AM. Une fouille effectuée sur lui et dans son véhicule, a permis aux gendarmes de retrouver 14 autres faux billets de 2000 francs. Il a été déféré ce lundi, au parquet de Louga, pour détention et usage de signes monétaires contrefaits.

