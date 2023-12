Ndiané: Les populations réclament leurs terres pour y ériger leurs propres projets agricoles Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 18:47 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Ndiané, une localité de la commune de Yang-Yang dans le département de Linguère, réclament la restitution de plus de 40 hectares de leur localité. Ceux-ci ont été attribués à un certain Arona Diallo, récemment nommé Chef du village de Darou Salam à leur proximité. Ceux de Ndiané en appellent à l'arbitrage du Chef de l'État sans lequel l'irréparable risque de se produire. Jeunes, femmes, hommes, bref toute la population ont battu le macadam vendredi, arborant du rouge et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire entre autres messages ''NON A LA SPOLIATION FONCIERE!''. «C'est moi qui avait octroyé à Arona une parcelle à titre d'habitation, il y a cinq de cela. Depuis son installation, on vivait en parfaite harmonie car il n'a jamais manqué de payer les impôts», a laissé entendre le chef de village El hadji Malick Dai, qui se dit être très déçu par son hôte qui, à son insu, s'est autoproclamé Chef de village de Darou Salam. «Nous lançons un appel solennel au Ministre de l'Intérieur. Pour lui faire prendre connaissance nos récriminations. Et avec véhémence nous contestons la décision allouant à M. Diallo des hectares de titre foncier à un particulier», a déclaré le porte-parole des jeunes, Malick Diaw. «Il n'existe qu'un seul village, c'est Ndiané. Et le chef se nomme El hadji Malick Dia. Cette terre nous a été léguée par nos aïeux et nous ferons tout pour la sauvegarder. Nous ne nous laisserons pas faire. Si le maire veut aujourd'hui récompenser politiquement une tierce personne, il n'a qu'à chercher ailleurs. Car, le maire, lors des dernières joutes électorales locales, avait promis soutien de taille à Arona Diallo. Soit le promouvoir en lui créant un second village. De ce fait, il bénéficierait des honoraires de Chef de village estimés 50.000 de nos francs», ajoute-t-il. Pour un autre, Abdou Diaw, un natif du village, le maire a créé ce village sans le Conseil Municipal de Yang-Yang. C'est pourquoi, selon lui, il a induit en erreur le sous-préfet. «Pour éviter que cela dégénère, nous demandons tout simplement l'annulation de la décision nommant Arona Diallo, Chef de village, alors qu'il n'est pas un des nôtres», soutient-il. Joint au téléphone, Arona Diallo a balayé d'un revers de mains toutes les accusations portées sur sa personne. «Je suis né dans ce village, même mon grand-père a vu le jour ici. C'est un règlement politique car Abdou Diaw a été laminé par le Maire que j'ai soutenu lors des dernières élections. Pour se venger de moi, ils ont décidé de me faire quitter mon village natal», se défend-t-il. «Le maire n'a aucune compétence de créer un chef de village. On ne peut rien me reprocher, car ce nouveau village dont le chef a été nommé par le Ministère de l'Intérieur a répondu à toutes les normes. Pour votre information, il a déposé une requête sur laquelle j'ai mis mon avis favorable, acheminé à la sous-préfecture, à la préfecture puis à la gouvernance avant d'atterrir au ministère de l'intérieur. Donc sans me tromper je peux dire qu'Arona Diallo est légalement nommé Chef de Village; il s'agit aujourd'hui de parler de la délimitation des deux villages», a argumenté le maire de Yang-Yang. Masse NDIAYE, Linguère.



Source : Source : https://lesoleil.sn/ndiane-les-populations-reclame...

