Ndiassane: À la découverte des secrets des puits et des pierres de Mame Bou Kounta Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 11:22 | | 0 commentaire(s)| Parmi les secrets ou miracles de Ndiassane, la cité religieuse de la famille Kountiyou (Kounta dit-on plus largement), figure l’année 1883 où Abou Mouhamedil Kountiyou (Bou Kounta) a cassé des pierres au moment où de nombreux villages étaient confrontés à un problème d’accès à un élément vital : l’eau. Ce fut un miracle détonnant…A la découverte des secrets des puits et des pierres de Mame Bou Kounta.

Informé d’un difficile accès l’eau des populations riveraines, Mame Bou Kounta entrepris une retraite spirituelle le même jour, partageant l’espoir qu’avec l’aide de DIEU ce problème sera résolu dans un bref délai. C’est ainsi qu’en fin d’après-midi, le lendemain, avec des notables de leur localité, ils se dirigèrent vers un espace qui lui semblait indiqué. La même nuit, comme si une bombe qui éclate, les populations entendirent des pierres qui explosent et tôt le matin il virent un miracule…



Ces populations qui la nuit n’osaient pas sortir, dès le lendemain matin se sont ruées vers les lieux des détonations et à leur surprise, elles virent de l’eau se déverser à flots débordants. Accourus pour informer le Saint Homme, le guide religieux récita des formules sur du sable, pour ensuite leur demander d’aller le verser sur les flots, avec l’annonce que ces eaux deviendront une fleuve qui va satisfaire leurs besoins.

Loin d’être un fait unique, des secrets, des miracles, Ndiassane en regorge. Suivons ce mini reportage sur cette ville religieuse des Khadres…



