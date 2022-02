Ndiawar Paye de BBY de Pikine : « Ce sont de mauvais perdants, si nous pouvions voler les élections…Dakar est plus important » Ndiawar Paye est le mandataire de la coalition Benno (au pouvoir) auprès de la Commission nationale de recensement des votes, au Tribunal de Pikine. Il tire sur l’opposition : «Si nous pouvions voler les élections, nous aurions dû le faire à Dakar, qui est plus important. Ce sont de mauvais perdants».

L’opposition de Pikine, autour de la coalition Wallu Sénégal/Pikine, a tenu à organiser une marche pacifique ce vendredi à Pikine, pour, dit-elle, dénoncer les irrégularités qui ont entaché le scrutin des dernières élections locales à Pikine. Wallu aura à ses côtés les coalitions Réewum Ngor, la coalition Yewwi askan wi et la coalition Defar sa Gox. Dr. Cheikh Dieng et ses alliés soutiennent qu’il y a eu un hold-up électoral à Pikine et à Pikine-Nord.



Mais, selon Ndiawar Paye, mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) au niveau de la Commission nationale de recensement des votes au tribunal départemental de Pikine, le dépouillement des votes s’est déroulé dans les règles de l’art, en présence des représentants de la coalition Wallu.



« Le dépouillement s’est fait bureau par bureau. Il s’est déroulé dans une atmosphère conviviale, en présence de tous les représentants des coalitions. Nous avons tous paraphé les procès-verbaux. Au décompte final, la coalition Benno a battu Wallu par un écart de 1906 voix. Sur les douze (12) communes de Pikine, Wallu n’a gagné qu’une seule commune (la commune de Guinaw rail Sud, Ndlr). Si nous pouvions voler les élections et bien, nous aurions dû le faire à Dakar, qui est plus important, que nous peinons à gagner depuis très longtemps » dixit M. Paye.



Il renchérit : « Ce sont de mauvais perdants. Dr. Cheikh Dieng n’est pas fair-play. Benno a accepté sa défaite à Dakar, à Guédiawaye, à Rufisque, à Keur Massar. Pourquoi Wallu ne peut accepter sa débâcle ? Aujourd’hui, ils parlent d’irrégularités dans 16 bureaux de vote, mais ils cherchent à réduire l’écart. C’est de la peine perdue. L’opposition peut organiser sa marche, mais elle ne peut pas changer le cours des choses, car ce n’est pas par la pression, par la force, que l’opposition va amener les autorités judiciaires à changer la donne. Dr. Cheikh Dieng sait qu’il a été battu à plate couture », confesse le président du mouvement «Initiative et perspective républicaine», membre de la coalition présidentielle, responsable politique à Pikine-Nord.













Tribune



