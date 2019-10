Ndiguël du khalife général des Mourides: le camp de Serigne Saliou Thioune appelle tous les Thiantacounes à l’unité Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le porte-parole du Khalife général des Thiantacounes, Serigne Khadim Thioune invite « les Jawrignes universels, Jawrignes et tous les disciples membres de la communauté thiantacoune sans exception, à poursuivre l’œuvre inextinguible de Cheikh Béthio Thioune, l’unique Cheikh contemporain de Serigne Saliou Mbacké. Cette œuvre bénite et cette action de grâce agréée par Serigne Saliou Mbacké Ibn Khadim Rassoul se poursuivra, conformément à l’orthodoxie de la voie mouride : C'est-à-dire, conformément aux enseignements de Cheikh Béthio Thioune, mais dans le calme, la sérénité et l‘unité dans l’action et dans les cœurs ».



Il informe que cette démarche d’actions de grâce, sous la guidée de Serigne Saliou Thioune, « se déroulera derrière Serigne Cheikh Ibn Serigne Saliou Mbacké et épousera la volonté du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, tel que notre défunt guide a toujours agi ».



Le camp se Serigne Saliou Thioune tend ainsi la main à tous les thiantacounes de toutes les localités du Sénégal et à ceux de l’étranger. « J’invite, tous les thiantacounes à se focaliser sur la célébration de la nuit de naissance du prophete ou « Gamou », qui se profile à l’horizon », lance le porte-parole du fils du défunt guide des Thiantacounes.



Serigne Khadim Thioune appelle par ailleurs, « tous les disciples à se détourner des rumeurs commérages et futilités, pour se concentrer uniquement sur le travail légué par Cheikh Bethio Thioune ». Et, poursuit-il, « d’être à l’écoute du Ndiguël du khalife général des mourides et s’y conformer, pour notre bonheur et notre bien-être : « Le ndigël, est pour nous la voie du salut » ».



« Nous en appelons à un sursaut général et uniforme, pour réaliser tous les ndigëls reçus, dans une démarche conforme au ndigël de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général de la communauté mouride », conclut-il.

