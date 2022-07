Ndioum : Cheikh Oumar Hanne et Abdoulaye Daouda Diallo réunis pour le sacre final Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 15:08 | | 0 commentaire(s)| Les leaders de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Ndioum et de Boki Diaobé, Cheikh Oumar Hanne et Abdoulaye Daouda Diallo, ont salué l’unité des militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle dans le département de Podor et ont demandé aux électeurs dudit département, de voter massivement pour BBY, pour une victoire sans bavure aux élections législatives du 31 juillet prochain.

"Aujourd’hui, vous savez autant que nous, que le département de Podor a positivement beaucoup changé. Les populations doivent voter pour BBY’’, ont-ils dit lors d’un meeting tenu ce samedi dans la commune de Ndioum.

(Adama Sall, Saint-Louis)



