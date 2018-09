Ndongo Ndiaye, ministre conseiller : "Touba et Mbacké doivent se racheter en parrainant et élisant le candidat Macky Sall à la présidentielle de 2019" Conseiller du Chef de l'Etat en charge de la jeunesse et des sports, et responsable politique dans le département de Mbacké, Ndongo Ndiaye, au micro de Leral.net, estime que "Touba et Mbacké doivent se racheter en parrainant et élisant le candidat Macky Sall à la présidentielle de 2019.

