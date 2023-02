Ndongo Ndiaye quitte la Présidence et l'APR

Ndongo Ndiaye a annoncé ce mardi soir sur sa page Facebook, sa démission du cabinet du Président Macky Sall et du parti au pouvoir, Alliance pour la république (APR).



A retenir que le conseiller spécial chargé de la Jeunesse et du Sport au sein du cabinet du Président Macky Sall, est membre du parti Apr depuis 2008.



