Ndongo Samba Sylla : « le franc CFA nous empêche de décoller » "Le franc CFA nous empêche de décoller". C’est ce qu’a déclaré Ndongo Samba Sylla dans l'émission "Jury du dimanche" d'I-Radio, estimant qu’il "continue de fonctionner comme une monnaie coloniale".

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

Selon l'économiste Bruno Le Maire est dans son rôle quand il déclare que "c'est faux de dire que le franc CFA n'est pas un bon modèle". Et de souligner, " les trois grandes économies de la zone Franc, à savoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, il n'y a pas eu de développement. C'est une stagnation ".

En effet, l’économiste, " la Côte d'Ivoire a eu un taux moyen de croissance de son revenu réel par habitant de 0,45%, le Cameroun a 0,8% et le Sénégal est à 0,04%. Ce qui veut dire que le revenu réel est plus ou moins du même ordre de grandeur que le revenu que l'on avait en 2016 ». Ndongo Samba Sylla est formel, « il y a eu des variations entretemps, mais dans le long terme, c'est une stagnation."



