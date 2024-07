Ndoucoumane : Les agriculteurs toujours dans l’attente des premières pluies

L’inquiétude est le sentiment le plus partagé chez les agriculteurs du Ndoucoumane, car depuis le début de l’hivernage, il n’y a pas de précipitations importantes enregistrées dans la localité.



Selon Cheikh Tidiane Cissé, Secrétaire général du bassin arachidier, les paysans sont inquiets dans la mesure où dans toute la région centre, il n’y pas eu encore de précipitations à l’heure actuelle contrairement à la Casamance.



« Dans la zone sud, par rapport aux semis, il y a le mil qui a progressé, idem pour l’arachide, et en ce qui nous concerne, nous n’avons vraiment pas encore semé, nous pensons seulement que c’est l’arachide qui peut nous donner des renseignements qu’il faudrait afin que nous puissions avoir vraiment la tranquillité d’esprit », a lancé M. Cissé



Pour faire face à un hivernage qui s’annonce être court, les agriculteurs à opter pour des variétés de cultures de courtes saisons « Nous en tant que producteurs, nous conseillons à nous parents agriculteurs de choisir les variétés à court terme parce que nous ne savons pas exactement quand est ce que les pluies vont démarrer et quand est ce qu’ils vont arrêter », a-t-il souligné.



Il aoute que si toutefois les pluies ne dépassent pas deux (2) mois, ils auront beaucoup plus de variétés Pour rappel la région de Kaffrine était classée l’année dernière, première en termes de productions d’arachides, de mil et d’autres variétés. Les agriculteurs disent se fixer à nouveau le même objectif malgré des conditions climatiques encore défavorables