Ndoulo : 5 morts et 13 blessés dans un accident sur la route du Magal de Kaju Rajab Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 18:33

Un accident d'une rare violence a occasionné 5 morts et 13 blessés dans la commune de Ndoulo. Le drame est survenu ce mercredi vers 14h45 à hauteur du village de Touré Ndoulo. D'après Seneweb, qui donne l'information, un véhicule particulier a freiné brusquement pour éviter un obstacle sur la route. C'est ainsi que le chauffeur d'un véhicule double cabine qui le suivait, a appuyé sur les freins. Conséquence, son véhicule s'est renversé en occasionnant 5 morts et 13 blessés. Les deux voitures impliquées dans ce choc se rendaient au Magal de Kazu Rajab à Touba. Après avoir effectué le constat, les gendarmes de la Brigade de Ndoulo ont ouvert une enquête.



Source : https://lesoleil.sn/ndoulo-5-morts-et-13-blesses-d...

