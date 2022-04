Ndoye Bane démystifie les dossiers "Adji ak Sonko", "Ahmed Aïdara" et fait de Pire, sa priorité Rédigé par leral.net le Lundi 18 Avril 2022 à 16:43 | | 1 commentaire(s)| Entier. Un Ndoye Bane tel quel a été trouvé par Leral à Pire, installé confortablement sur son siège de maire. Que de chemin parcouru par cet ancien militaire, qui s'est essayé à plusieurs métiers pour finir comme animateur au Groupe Futurs Médias et cerise sur le gâteau, le nouvel édile de Pire. Il est revenu sur les affaires Sonko vs Adji Sarr et Ahmed Aïdara. Mais ce qui l'incombe et qui est sa priorité, c'est "Pire. "On m'a élu pour que je participe au développement de ma commune. Le reste ne me regarde pas et ne m'intéresse pas", a-t-il expliqué aux envoyés spéciaux de Leral à Pire.



