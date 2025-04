Ne laissons pas les États compromettre le chiffrement des données

En 1950, l’homme se serait équipé d’un appareil Polaroid, et présenté chez vous pour vous demander de photographier votre enfant. À nouveau, vous auriez pu décliner la proposition.



Pourquoi la vie privée des parents et des enfants d’aujourd’hui devrait-elle être moins préservée que celle de leurs aïeux ? Est-il acceptable que des curieux, des pirates informatiques ou même des fonctionnaires de police puissent accéder à une photographie de votre enfant sans votre permission ? Évidemment non.



C’est pourtant ce que nous risquons, si les



Si ces efforts aboutissent, les États disposeront d’un pouvoir de surveillance sans précédent. Pour justifier cette mesure, la nécessité de lutter contre la maltraitance des enfants est souvent évoquée. Or, rien ne prouve que les enfants seront plus en sécurité si les autorités publiques obtiennent un accès illimité à leurs photos, conversations et données de localisation. Nous pourrions d’ailleurs observer l’effet inverse, comme l’illustre l’



Pour convaincre l’opinion publique de la nécessité de pouvoir contourner le chiffrement, les États ont souvent recours à un jargon technique ainsi qu’à des anecdotes emplies d’émotion, présentant le chiffrement comme un outil que seuls les acteurs malveillants utilisent. C’est ainsi que certains parlementaires américains tentent d’



Les millions de parents qui utilisent chaque jour des applications cryptées telles que WhatsApp ne sont pas des criminels. Ils s’efforcent simplement de préserver leur intimité et celle de leur famille. Malheureusement, les parents inquiets sont plus réceptifs au message selon lequel la seule solution consisterait à permettre à l’État d’accéder à leur vie privée.

Certes, plusieurs des gouvernements qui cherchent actuellement à affaiblir le chiffrement le font pour résoudre des problèmes réels, tels que la propagation de la pédopornographie, la radicalisation, ou encore les escroqueries en ligne. Il est néanmoins crucial de bien comprendre le rôle que joue le chiffrement – et qu’il ne joue pas – dans la facilitation de ces activités.



Des chercheurs de l’Université de Barcelone ont



Dans le même temps, les technologies sont plus que des outils neutres dont la valeur dépendrait uniquement de leur utilisation. Comme le



Enfin, comme l’



Fondamentalement, le chiffrement est un outil qui nous permet de dire « non » à ceux qui voudraient s’emparer de nos données sans notre consentement. Il constitue également le socle d’Internet en tant que lieu au sein duquel la vie privée est respectée, et la liberté d’apprendre illimitée. Chacun devrait se sentir capable d’utiliser ces outils pour protéger sa vie privée. Tous ne les utiliseront pas, mais tous doivent avoir la possibilité de faire ce choix.



Les efforts déployés par la Grande-Bretagne pour affaiblir le chiffrement constituent une sérieuse menace pour cette liberté essentielle. D’ores et déjà, les citoyens britanniques disposent de



Lorsque les dirigeants politiques de Washington et de Londres commencent à ressembler à leurs homologues de Pékin et de Moscou dans leur approche de la vie privée, il est temps de procéder à une sérieuse introspection. Il n’est pas trop tard pour changer de cap. Ceux d’entre nous pour qui le respect de la vie privée en ligne est important doivent s’exprimer, s’adresser à leurs élus, et exiger que le chiffrement soit protégé contre les efforts visant à le compromettre. C’est ainsi que nous préserverons les libertés que les générations précédentes considéraient comme une évidence.

Jessica Dickinson Goodman a été présidente du Conseil d’administration de l’antenne locale de l’Internet Society dans la baie de San Francisco. Ezequiel Passeron Kitroser, professeur associé à l’Université de Barcelone, est directeur de Faro Digital, une organisation argentine à but non lucratif qui œuvre pour l’alphabétisation numérique.

Source : https://www.lejecos.com/Ne-laissons-pas-les-Etats-...

