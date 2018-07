Ne pas occulter l’excellente politique sportive du chef de l’Etat ( par Habib NDAO)

La défaite des "Lions" lors de cette bataille «les armes à la main» ne doit nullement occulter l’excellente politique sportive du Président Macky Sall depuis 2012.

Qu’a-t-on fait depuis ?

- La construction d’un complexe multifonctionnel à Diamnadio, encore Diamnadio opérationnelle dans quelques semaines.

- La construction de l’arène nationale qui sera inaugurée d’ici fin 2018

- La réhabilitation de deux centres de formation professionnelle de Peyckouk et de Guérina

- La modernisation et la réhabilitation de 11 stades régionaux avec l’aide de la Chine, les stades de Taiba ndiayène, yène, Matam, Vélingra, Louga, Tamba, Amdou Barry , LSS, Maruis Ndiaye , Kaffrine , Néma etc .

- la construction de l’arène Ndiaye Ndiaye de Fatick

- La relance de l’UASSU (sport scolaire et universitaire)

- L’élaboration depuis 2014 d’un répertoire sur les métiers du sport.



Dans le cadre du programme triennal, il est prévu la construction et la réhabilitation des stades Assane Diouf, Ndiarène Guediawaye, Ngalandou Diouf de Rufisque, de Mbao, des Parcelles Assainies.



Sans oublier l’élaboration d’un code du sport en cours.





Habib NDAO

Secrétaire génaral de l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF)