Nébé: Samba Ndiobène Ka au chevet des familles des victimes de l'usine Star

Vendredi 14 Octobre 2022

Le ministre du Développement Communautaire et de l'Equité Sociale et Territoriale était à Nébé (Diourbel) pour s'enquérir de la situation après l'incendie qui a coûté la vie à sept (7) personnes et profite de l'occasion pour faire ses condoléances à l'endroit des familles explorées. Le ministre a rappelé que l'Etat a toujours été du côté des victimes durant toute leur hospitalisation pour les prendre entièrement en charge. Accompagné de l'administration territoriale, Samba Ndiobene Ka a aussi encouragé les familles de la foi qu'elles ont fait montre .