Nébuleux marché de 2,3 milliards FCfa: L'Armp épingle la Mairie de Dakar sous Soham Wardini

Ces derniers signalent que durant la période considérée, les services de Soham Wardini ont conclu les marchés par entente directes en TTC alors que la Ville de Dakar bénéficie d’une exonération de TVA. Ce n’est pas tout.



"Libération" rapporte que l’ARMP a été surtout marqué par le marché des travaux d’extension et d’entretien de la voirie non classée de la Ville de Dakar. Celui-ci, divisé en deux lots, a été attribué à Africa Bloom corporate. Le premier lot vaut 1 milliard 237 millions de francs Cfa et le second 1 milliard 142 millions FCfa. Ce qui fait un total de 2 milliards 379 millions de francs Cfa.



Plusieurs anomalies ont été signalés dans le mode d’attribution de ce marché. Les auditeurs ont relevé, par exemple, que « la qualification du titulaire (du marché) au regards des capacités juridique, technique et financière requises n’a pas été examinée par le Comité technique, indépendamment du contenu de son offre financière ». Ils vont plus loin : « La qualification de l’entreprise Africa Bloom corporate laisse perplexe au vu des documents fournis dans le cadre de ce marché. L’entreprise ne satisfait pas aux critères d’expériences spécifiques ».



Les retards constatés et les non-conformités relevés dans l’exécution du marché en question confortent l’ARMP, qui a conclu que « les travaux facturés n’ont pas été réalisés ».