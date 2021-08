Nécrologie : Décès de Me Alioune Badara Cissé ! Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Sénégal est en deuil avec le rappel à Dieu de Me Alioune Badara Cissé. Ancien ministre, le défunt a été également médiateur de la République et un des membres fondateurs de l’Alliance pour la République. La rédaction de l’Asnews présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.Source : https://www.lasnews.info/2021/08/28/necrologie-dec...

