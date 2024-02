Nécrologie : Rappel à Dieu de Cheikh Coulibaly du groupe « Pape & Cheikh » Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2024 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

C’est une triste nouvelle pour la musique sénégalaise. Cheikh Coulibaly du célèbre groupe « Pape & Cheikh » est rappelé à Dieu des suites d’une maladie, a-t-on appris de sources concordantes. Le décès est survenu vendredi à la Cité Gadaye, nous signale-t-on. Cheikh s’est éteint alors que « Yatal Guew » de ce duo fétiche continue de […] C’est une triste nouvelle pour la musique sénégalaise. Cheikh Coulibaly du célèbre groupe « Pape & Cheikh » est rappelé à Dieu des suites d’une maladie, a-t-on appris de sources concordantes. Le décès est survenu vendredi à la Cité Gadaye, nous signale-t-on. Cheikh s’est éteint alors que « Yatal Guew » de ce duo fétiche continue de marquer les esprits. Sorti en janvier 2000, à la veille du scrutin présidentiel, ce titre était une contribution dans la campagne de sensibilisation pour un déroulement du scrutin dans la paix et la transparence. Et en cette veille de campagne électorale de la Présidentielle du 25 février prochain, « Pape & Cheikh » avait pourtant remis ça, avec « Wengal Gaal Gui », une reprise enregistrée dans une session live. Comme son nom l’indique, ‘’Wéngal Gaal Gui’’ invite les uns et les autres à ne pas faire chavirer la pirogue Sénégal. S.G



Source : https://lesoleil.sn/necrologie-rappel-a-dieu-de-ch...

