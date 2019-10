Nécrologie: Abdoul Mbaye, endeuillé Triste nouvelle pour l'ex-Premier ministre Abdoul Mbaye, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail. Il a perdu sa soeur et militante Fatou Mbaye.

En effet, sa soeur Fatou Mbaye, qui était, selon un communiqué du parti, une « militante engagée de l’Act », le parti qu'il dirige, a été arrachée à leur affection.



La levée du corps est prévue ce jour à l’hôpital Fann et l’inhumation à Yoff. Les condoléances seront reçues à Fann, derrière le siège de DHL.



Leral.net présente ses condoléances à M. Abdoul Mbaye ainsi qu'au parti ACT et ses membres.

