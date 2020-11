Nécrologie : Balla Gaye n’est plus Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Le monde de la lutte est en deuil, père Balla Gaye, fondateur de l'école de lutte du même nom, est décédé ce matin. Il est l'un des précurseurs des académies de lutte au Sénégal et a révélé au grand public de grands champions tels Balla Gaye 2 ou Double Less 2



Source : Source : https://letemoin.sn/necrologie-balla-gaye-nest-plu...

