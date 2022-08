Nécrologie: Becaye Mbaye endeuillé, son frère El Hadji Ousseynou Mbaye n'est plus

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Août 2022 à 08:21

El Hadji Ousseynou Mbaye, frère de El Hadji Becaye Mbaye Animateur et Chroniqueur des Médias n'est plus. Le décès est survenu ce samedi 27 août 2022 à Dakar.



La levée du corps est prévu ce dimanche 28 août 2022 à à 10h 30 mn à Grand-Dakar suivie de l'enterrement à Ndiassane .



En cette douloureuse circonstance Leral présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à El Hadji Becaye Mbaye et à l’ensemble des communicateurs traditionnels.

