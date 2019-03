Nécrologie: Bernard Dadié est décédé L'écrivain Bernard Dadié, pionier de la littérature africaine est décédé, samedi, à l'âge de 103 ans. Né en 1916 à Assinie (ville balnéaire, située à 94Km d'Abidjan).

Bernard Dadié est l'auteur, de plusieurs ouvrages cultes dont Pagne noir, Un nègre à Paris et Patron de New York.



