Nécrologie : Cheikh Sidibouya Al Cheikhal Khalifa n'est plus La communauté Khadriya est en deuil avec le décès de Cheikh Sidibouya Al Cheikhal Khalifa, samedi en France où il se trouvait pour des soins depuis son retour de la Mecque, selon des membres de sa famille, cités par PressAfrik. Fils de Cheikh Hadramé Aïdara, Cheikh Sidibouya est le petit-fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh. Leral.net présente ses condoléances à toute la communauté khadriya et à tous les musulmans du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos