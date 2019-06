Nécrologie : Décès d’Amadou Bassirou Diop, père du ministre Moustapha Diop Moustapha Diop maire de Louga, non moins ministre de l’Industrie et de la petite et moyenne entreprise, a perdu son père Amadou Bassirou Diop. Baye Bass, âgé de quatre-vingts ans, est décédé des suites d’une longue maladie. La levée du corps est prévue cet après-midi à l’hôpital Fann. L’enterrement est prévu à 17 heures à Touba.

Leral.net présente ses condoléances au ministre maire Moustapha Diop et à sa famille.



