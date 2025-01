Nécrologie : Décès de Fallou Sall, responsable de cellule Pastef à Kaolack

Le parti Pastef est en deuil après la disparition de l’un de ses membres les plus dévoués, Fallou Sall. Responsable de cellule à Mama Coumba (Waka Ngouna), il a succombé hier à l’hôpital Ibrahima Niass de Kaolack, après une longue bataille contre la maladie.



D'après "Senenews", l’engagement de Fallou Sall au sein du parti Pastef, est unanimement salué par ses camarades. « Fallou Sall était un homme de conviction, apprécié de tous pour son dévouement à la cause politique et son engagement sans faille », témoignent ses collègues.



Leral présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu’à l’ensemble des membres du parti Pastef.