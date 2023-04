Nécrologie : Décès de Issa Laye Diop Ex Directeur Technique de Canal Horizon Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 19:58 commentaire(s)| Avis de décès de Issa Laye Diop Ex Directeur Technique de Canal Horizon

Seydina Mamadou Mactar Laye, Khalif Général des Layénes ;



- Toute la famille Ahlou Bayti Rassul de Seydina Limamou Laye Al Mahdi (asw);



- Toute la famille de Feu El Hadji Abdoulaye Diop ;



- La famille de Feu Aïta Séne Laye Bint Seydina Madione ;



- Libasse Diop, entrepreneur à Thieurigne ;



- Ses frères et sœurs.



Ont le regret de vous annoncer le décès de Issa Laye Diop Ex Directeur Technique de Canal Horizon ;



Époux de Ngoné Laye à Yoff et de Gaell Cissé aux Almadies.



L’enterrement est prévu à Yoff de Diamalaye à 16h30.



Les condoléances seront reçues à Thieurigne à la rue 21 X 24 MEDINA.



Priez Pour Lui :



- 1 Fatiha

- 11 Ikhlass

- Salatou Ala Nabi



