Nécrologie : Décès de Jacques Diouf, ancien Directeur général de la FAO

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 19:31

L’ancien Secrétaire général de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Jacques Diouf, est décédé ce samedi en France à l'âge de 81 ans, des suite d’une longue maladie, selon plusieurs médias. Ingénieur agronome de formation Jacques Diouf, est né le 1er août 1938 à Saint-Louis. Il était diplomate, homme politique qui a exercé les fonctions de Secrétaire d’État puis d’Ambassadeur de la République du Sénégal et de Directeur général précédent de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

