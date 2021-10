Nécrologie: Décès de Joseph Koto, ancien entraîneur des "Lions" Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien international sénégalais, Joseph Koto, est rappelé à Dieu jeudi des suites d'un malaise, a appris lesoleil.sn de plusieurs sources. Agé de 61 ans, le défunt, manager de football sénégalais, jusqu'à ce jeudi, sélectionneur de l'équipe nationale Olympique et locale, a été également entraîneur de l'équipe nationale A de football entre juillet 2012 et octobre 2012. La rédaction de Lesoleil.sn présente ses condoléances au monde du football.



Source : Source : http://lesoleil.sn/necrologie-deces-de-joseph-koto...

