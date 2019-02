Nécrologie - Décès de Me Mbaye Jacques Ndiaye

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019

C’est avec tristesse que votre site Igfm.sn a appris le décès de Me Mbaye Jacques Ndiaye, avocat connu du barreau de Dakar.



L’avocat avait défendu bien des causes, l’homme, le citoyen s’était aussi battu pour une pluralité démocratique. Il a été l’un des juristes qui a accompagné le projet de candidature de Youssou Ndour à la Présidentielle de 2012. Nous y reviendrons…











Igfm

