Nécrologie : Décès de Palla Samb, maire de Fann/Point E et Amitié

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. Palla Samb, maire de Fann/Point E et Amitié vient être rappelé à Dieu suite à un malaise chez lui.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Necrologie-Deces-de-Pall...

