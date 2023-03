Nécrologie: Décès de Palla Samb, maire de Fann Point-E, à la suite d’un malaise Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2023 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

Palla Samb, maire de la commune de Fann Point-E, est rappelé à Dieu dimanche à la suite d’un malaise, a-t-on appris de sources concordantes. Le défunt, un socialiste convaincu, a gravi tous les échelons au sein de son parti. Il a commencé au Mouvement Pionnier et est actuellement Secrétaire Général de la 4ème coordination B de […] Palla Samb, maire de la commune de Fann Point-E, est rappelé à Dieu dimanche à la suite d’un malaise, a-t-on appris de sources concordantes. Le défunt, un socialiste convaincu, a gravi tous les échelons au sein de son parti. Il a commencé au Mouvement Pionnier et est actuellement Secrétaire Général de la 4ème coordination B de Dakar. Palla Samb a également occupé le poste de trésorier au sein des Jeunesses Socialistes, en collaboration avec feu Pape Babacar Mbaye. Bien qu’il ait manqué de peu d’être élu député lors des élections législatives de 1993, il figurait en 47ème position sur la liste nationale. Il possédait une grande expérience en matière de gouvernance municipale. Depuis 1996, il est conseiller municipal de Fann/PointE/Amitié et a même été directeur de cabinet de la maire Ndèye Maguette Dièye.



Source : https://lesoleil.sn/necrologie-deces-de-palla-samb...

