Nécrologie! Décès de l'écrivain-dramaturge Alioune Badara Bèye

L'association des écrivains du Sénégal est en deuil. Leur président, Alioune Badara Bèye n'est plus. Né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis (nord), l'écrivain sénégalais est décédé à l'âge de 79 ans, ce dimanche à Dakar, des suites d'une longue maladie.



Le défunt était un dramaturge, auteur notamment de pièces historiques, poète et romancier, également fonctionnaire et éditeur.

jotaay présente ses sincères condoléances à sa famille et au monde de la culture.