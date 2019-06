Nécrologie: Décès du journaliste Serigne Saliou Samb

Le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Samb est décédé ce dimanche des suites d’une maladie, a appris l’APS.



Diplômé du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’UCAD, Serigne Saliou Samb est un ancien de L’Observateur, entre autres.



Il a soutenu sa thèse de doctorat en Science Politique (Option Relations Internationales) en 2014 : ‘’Les Réseaux de pouvoir politico-économique en Afrique. Contribution à une étude comparative de l’environnement géopolitique des investissements au Sénégal et au Maroc’’, à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD.

