Nécrologie: Décès du journaliste français Jean-Pierre Elkabbach à 86 ans Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023

Jean-Perre Elkabbach s'est éteint, ce mardi 3 octobre. Le célèbre journaliste politique est décédé à l'âge de 86 ans après un long combat contre la maladie, a annoncé le groupe Canal+. Grand homme des médias, il a marqué l'histoire de la radio et de la télévision française. « Jean-Pierre n'est plus. Ma tristesse est infinie. Je perds un ami. La France, un journaliste brillant« , déclare sur X le directeur général du groupe Canal+, Gérald Brice-Viret. « Je m'associe à la peine immense de sa famille, de ses proches, et de ceux qui ont un jour eu le bonheur de croiser sa route, à CNews, qu'il a contribué à créer, comme ailleurs« .



Source : Source : https://lesoleil.sn/necrologie-deces-du-journalist...

