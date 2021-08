Nécrologie: Hissène Habré est décédé Hissène Habré n’est plus. L’ex président du Tchad (de juin 1982 à décembre 1990) est décédé ce mardi 24 août 2021, à l’âge de 79 ans, des suites d’une contamination au coronavirus. Il y a quelques heures, sa contamination à la Covid-19 était confirmée par son épouse.





Dans un communiqué visiblement rédigé tard dans la nuit d’hier, Fatimé Raymonne Habré assurait que son époux était encore conscient et que des médecins s’étaient mobilisés pour prendre soin de lui. De même, le Président du Sénégal, Macky Sall, aurait immédiatement mobilisé les moyens nécessaires pour la prise en charge de Hissène Habré. Ce dernier était interné dans « un hôpital public sénégalais qui dispose d’un plateau technique de qualité, à même de traiter un cas aussi sérieux », selon le communiqué de Mme Habré.



Condamné à perpétuité à Dakar par les Chambres extraordinaires africaines, pour crimes contre l’humanité, Habré avait pu bénéficier lors de la première vague de Covid, d’une sortie de prison de 60 jours, accordée par la justice sénégalaise, en raison de la pandémie de Covid-19. Une dérogation qui ne lui avait pas été accordée lors de cette troisième vague.

