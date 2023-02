Nécrologie : L’ancien député libéral Timothée Boissy rappelé à Dieu Rédigé par leral.net le Lundi 20 Février 2023 à 20:29 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien député membre du Parti démocratique sénégalais (Pds), Timothée Boissy, a tiré sa révérence, avant-hier samedi à Dakar, à l’âge de 69 ans. Le défunt enseignant de formation était le Secrétaire général de la Fédération départementale de Ziguinchor de cette formation politique, dans les années 2000. Député de 2002 à 2007, Timothée Boissy réintègre l’Assemblée […] L’ancien député membre du Parti démocratique sénégalais (Pds), Timothée Boissy, a tiré sa révérence, avant-hier samedi à Dakar à l’âge de 69 ans. Le défunt enseignant de formation était le Secrétaire général de la Fédération départementale de Ziguinchor de cette formation politique, dans les années 2000. Député de 2002 à 2007, Timothée Boissy réintègre l’Assemblée nationale en 2010, en remplacement de feu Georges Tendeng. Il s’est retiré de la scène politique depuis que son parti a perdu le pouvoir en 2000.

Né en 1954 à Ziguinchor, Timothée Boissy, a fréquenté l’école privée catholique de Néma. Il a été au lycée Djignabo et puis au lycée Malick Sy de Thiès où il a obtenu son Bac en série A avec la mention Assez Bien en 1976. Entre 1977et 1979, il a été à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), où il a obtenu un Duel I et un Duel II en Langues romanes Espagnol et un Certificat de spécialisation en Langues et Civilisation latino-américaines.

Plus tard, M. Boissy va fréquenter le Centre d’études diplomatique de Paris avec option « Relation internationales, Coopération décentralisée et Développement local ». En juin 2005, avec une bourse du Département d’Etat américain, il s’est rendu aux Usa en tant qu’International visitor. Professeur d’Espagnol, Timothy Boissy a enseigné au Collège d’enseignement moyen (Cem) Idrissa Diop de Thiès. Il a servi, entre 1990 et 2001, au Collège d’enseignement moyen et technique (Cemt) Amilcar Cabral de Ziguinchor. Aly DIOUF



