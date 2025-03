Nécrologie : L'ancien lutteur Mame Diambane nous a quittés Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 15:21 | | 0 commentaire(s)|

Le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. L’ancien lutteur Mame Diambane s’est éteint ce vendredi à l’hôpital de Foundiougne, des suites d’une longue maladie. Figure bien connue des arènes, il a marqué de son empreinte la lutte traditionnelle . Il sera inhumé ce vendredi à 17 heures dans la commune de Mbam, où proches, amis et acteurs de la lutte viendront lui rendre un dernier hommage. La rédaction de Senemedia présente ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à toute la communauté de la lutte sénégalaise. Nous reviendrons avec plus d’informations sur les hommages et les funérailles de l’ancien champion.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79328-ncrologie-lanc...

