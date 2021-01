Nécrologie - La lutte endeuillée: Alioune Camara dit Boy Bambara n'est plus Nous venons d’apprendre une triste nouvelle, le rappel à Dieu de l’ancien lutteur , Alioune Camara dit Boy Bambara. Plusieurs fois champion d’Afrique de lutte gréco-romaine avec la génération feus Arona Mané, Modou Pouye sans compter Double Less, Robert Diouf, Pape DIOP, Pape Touré, Katy Diop, Ambroise.

Il a été aussi entraîneur national avant de devenir comme Moniteur à l’école nationale de Police où il prendra sa retraite. Alité depuis plusieurs mois il a fini par rendre l’âme.

Leral présente ses condoléances à sa famille, ses proches, au monde de la lutte et à tous le sport sénégalais;





