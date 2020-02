Nécrologie - Le Khalife général de Diamal n'est plus

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 14:55

La communauté religieuse sénégalaise en deuil ! Le Khalife général de Diamal, dans le département de Birkilane (Kaffrine), El Haj Mame Abdou Cissé n’est plus.



Il est décédé, ce mercredi, vers les coups de 11h 30 minutes à l'hôpital Principal de Dakar, à l'âge de 72 ans, a appris Leral auprès de sa famille.











