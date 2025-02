Nécrologie : Le King de la musique bissau-guinéenne, Americo Gomes est décédé

C'est avec une grande tristesse que le monde de la musique guinéenne apprend le décès ce jeudi d'Americo Gomes, artiste, chanteur et compositeur de talent. Figure emblématique de la scène musicale et très engagé, il a su marquer les esprits grâce à son immense talent et son engagement artistique.



Cette disparition soudaine laisse un vide immense au sein de la communauté musicale et culturelle bissau-guinéenne.