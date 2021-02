Nécrologie-Le célèbre Paco Jackson Thiam endeuillé

La Médina est endeuillée devrait-on dire! L'illustre fils du quartier a perdu son grand frère. En effet, Oumar Foutyou Thiam plus connu sous le pseudo de Paco Jackson a perdu ce matin son grand frère Cheikh Ahmed Tidiane Thiam. Le disparu est décrit comme une bonne personne , humaniste dans l'âme, généreux au sens noble du terme ... Aux dernières nouvelles, il a été enterré au cimetière musulman de Yoff. Toute la rédaction de dakarposte.com s'associe à la douleur et présente ses sincères condoléances à Paco Jackson Thiam, à sa fratrie éplorée particulièrement au non moins célèbre Jean Ndongo Thiam bref à toute la Médina. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que la Oumah Islamique.

