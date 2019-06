Nécrologie : Madické Niang et sa coalition ‘’Madické 2019’’ en deuil Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Me Madické Niang est en deuil. En effet, informe la RFM, Tapha Diop, ancien sénateur sous l’ère Wade, membre de la coalition ‘’Madické 2019’’, est décédé, hier mercredi, d’un malaise.

