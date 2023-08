Nécrologie : Maître Saïdou Nourou Touré, le Judoka le plus gradé du Sénégal, tire sa révérence à l’âge de 87 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023 à 02:08 | | 0 commentaire(s)|

Le père du Judo au Senegal et 1er Vice -President de la FSJDA est décédé ce jeudi à Montréal. Maître Saïdou Nourou Touré, le Judoka sénégalais le plus gradé s’en est allé au l’âge de 87 ans. 8ème dan, 1er Vice-President et Président de la Commission des Grades à la FSJDA, Maître Touré a eu les grades qui suivent :



* 1er dan : obtenue 25/06/1965



* 2ème dan : 17/07/1967



* 3ème dan : 09/10/1968



* 4ème dan : 15/11/1973



* 5ème dan : 23/07/1981



* 6ème dan : 22/12/1986



* 7ème dan : 23/08/1994



* 8ème dan : 20/09/2013



il est professeur de judo et conseiller technique régional et devient arbitre international en 1983. Il est arbitre aux Jeux olympiques d’été de 1988 à Séoul et expert aux jeux méditerranéens de 1987 à Lattaquié.



Maître Touré a été également directeur de l'arbitrage africain à l’Union Africaine de Judo de 1989 à 2004 et fut vice-président de la Fédération sénégalaise de judo.







Dakaractu présente ses condoléances à sa famille , au monde sportif et particulièrement celui du Judo.

Source : https://www.dakaractu.com/Necrologie-Maitre-Saidou...

