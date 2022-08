Nécrologie: Maurice Gomis champion de boxe des années 80 est décédé à Paris, inhumation vendredi prochain

Maurice Gomis Champion du Sénégal de Boxe dans les années 78,79 80 est décédé le 14 août 2022 dernier à Paris où il habitait après avoir tenté une aventure professionnelle. A ces moments de gloire ,il a eu à faire une exhibition avec l’illustre boxeur américain Mohamed Ali dit Cassius Clay. Il était une fierté pour la communauté manjacque. La dépouille arrive à Dakar le Mercredi 23 août 2022 à Dakar et la messe d’inhumation est prévue le le dimanche vendredi 26 août 2022 à sa Paroisse de Saint Paul de Grand Yoff à 10heures du matin et l’inhumation au cimetière Saint Lazare de Béthanie.

Momo comme l’appelaient ses amis de Grand Yoff est l’oncle direct d’Alfred Gomis, Lys Gomis gardiens de l’équipe Nationale de football du Sénégal et Maurice Gomis, gardien de l’équipe de Guinée Bissau lors de la précédente coupe d'Afrique.

Source : Mbaye Jacques Diop

